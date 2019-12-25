الإحصاء: عطلة رأس السنة تشهد كل عام اندلاع 300 حريق في موسكو

حذرت وزارة الطوارئ أهالي موسكو من خطر الحرائق وقت الاحتفال بعيدي رأس السنة والميلاد.

وأفادت إدارة الإحصاء أن نحو 300 حريق يشب في العاصمة الروسية كل عام في عطلة رأس السنة والميلاد، ما يودي بحياة 25 – 30 شخصا.

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وقال نائب رئيس إدارة الطوارئ بموسكو، يوري لاتيشيف، إن عطلة رأس السنة وعيد الميلاد تودي كل عام بحياة 25 - 30 شخصا. أما 11 - 15 شخصا فيصابون بجروح ولا تتغير تلك الإحصاءات من عام إلى آخر.

وسبب ذلك هو شجرات الصنوبر الطبيعية والألعاب النارية التي يحب سكان موسكو إشعالها وقت الاحتفال بعيد رأس السنة ولا يلتزمون بالتعليمات حول احتياطات الأمان.

يذكر أن عطلة رأس السنة وعيد الميلاد تحددت العام الجاري في روسيا من 1 وتنتهي في 9 يناير المقبل وهو يوم الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي. فيما يحتفل المسيحيون الكاثوليك بعيبد الميلاد في 25 ديسمبر الجاري.

أما يوم 31 ديسمبر فأعلنته الحكومة دواما رسميا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا