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مصر.. رأي جريء في قضية الطلاق الشفهي

مجتمع

مصر.. رأي جريء في قضية الطلاق الشفهي
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كشف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي، عن أن الطلاق الشفوي لا يقع ولا قيمة له في ظل العصر الحالي.

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وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم الخميس: "الله قال لهم فلا تتركوهن كالمعلقات، الإشهاد قبل الدولة كان مبنى على الأخلاق والضمائر والمروءة، أما الآن الأمور اختلفت، التوثيق من مصالح الدولة التي استجدت بحكم القانون، الذي سار وليا على الأمة بأكملها، فلا طلاق دون توثيق".

المصدر: مصراوي

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