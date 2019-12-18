 
مباشر
عاجل
الحريري: أعلن أنني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة

لأول مرة في بريطانيا.. مستشفى يقدم حجابات معقمة للطبيبات "المحجبات"

مجتمع

لأول مرة في بريطانيا.. مستشفى يقدم حجابات معقمة للطبيبات
@UHDBTrust/Twitter
طبيبة مع فرح رسلان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mx5j

يقدم مستشفى بريطاني "حجابا معقما للاستخدام لمرة واحدة" للطبيبات "المحجبات" في إجراء يعد الأول من نوعه في المملكة المتحدة.

وأطلق مستشفى "Royal Derby" فكرة الحجاب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن طرحتها موظفة مبتدئة في الطاقم الطبي، خلال تدريباتها.

وقالت فرح رسلان إن الفكرة جاءت نتيجة الحاجة الملحة إلى إيجاد حل وسط، بين "ارتداء الحجاب" و"شغف" التواجد في غرفة العمليات. وأضافت أن الحجاب يوفر حلا لمخاوف مكافحة العدوى التي قد تنتقل من خلال الحجاب، الذي يتم ارتداؤه على مدار اليوم.

إقرأ المزيد
أردوغان يفتتح أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا
أردوغان يفتتح أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا

وفي حديثها مع BBC Radio Derby، أضافت روسلان: "كنت أستخدم [الحجاب نفسه] طوال اليوم، في ما يبدو أنه غير مثالي لغرف العمليات. لم أشعر بالارتياح لخلعه (الحجاب) وكان يتم إخراجي باحترام من غرف العمليات بسبب المخاوف من انتقال العدوى".

وعادت الطبيبة المبتدئة إلى ماليزيا (حيث ولدت)، للحصول على الإلهام قبل إنشاء التصميم النهائي، واختبار مجموعة متنوعة من الأقمشة.

وقال الجراح الاستشاري، غيل تيرني، الذي أشرف على توجيه رسلان خلال فترة وجودها في مستشفى "Royal Derby"، إن خدمة "trust" كانت الأولى في تقديم الحجاب المعقم بالمملكة المتحدة. وتلقى المستشفى الثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم الحجاب.

ويأمل الفريق الطبي أن تُعرض فكرة الحجاب على المستوى الوطني، ولكن NHS England قالت إن الأمر يعود إلى ثقة الأفراد.

المصدر: إندبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجازفات لرياضي من ذي الاحتياجات الخاصة على كرسيه المتحرك