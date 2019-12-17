رجل غير رأيه بالزواج للمرة التاسعة

كان أحد سكان مدينة سومرتون في إنجلترا، قد تزوج وطلق ثماني مرات، وقرر الزواج للمرة التاسعة، ولكنه في اللحظة الأخيرة تخلى عن هذه الفكرة وفسخ الخطوبة.

وتفيد صحيفة The Sun، بأن أول زواج للرجل رون شيبارد، كان عام 1966. ودام سنة واحدة وانتهى بالطلاق. وبعد ذلك تزوج سبع مرات أخرى وجميعها انتهت بالطلاق أيضا. ولدى الرجل ثمانية أولاد.

وكان آخر زواج له عام 2004 من امرأة اسمها وينغ وانتهى عام 2016 بالطلاق أيضا.

وفي نوفمبر الماضي ومع أنهما لم يلتقيا أبدا عرض شيبارد (71 سنة) الزواج على روز هانس (30 سنة)، بعد مضي سنة على تعارفهما عبر شبكة الانترنت.

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وكان من المتفق عليه أن يتم الزواج يوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري. بيد أن شيبارد فسخ الخطوبة وقال موضحا، لقد كانت هانس تضغط عليه، ما جعله يشعر أن الزواج منها غير صحيح، لأنه في الواقع لا يحبها.

وقد أعلن شيبارد أنه ينوي تأليف كتاب عن العلاقات بين الجنسين، (لأن له خبرة واسعة في هذا المجال).

ويذكر أن مواطنا في المملكة السعودية غير رأيه في الزواج بعد أن رأى وجه العروس خلال مراسم الزفاف. وذلك لأنهما لم يلتقيا أبدا قبل ذلك، لأن ترتيب وتنظيم الخطوبة تم من قبل أقربائهما.

المصدر: لينتا. رو