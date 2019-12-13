جدل على "تويتر" بعد تداول صور زعم إنها لفتاة محتجزة في السعودية!

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة مجموعة من الصور لفتاة زعموا أنها محتجزة من طرف شقيقها في مدينة المزاحميه بغرب العاصمة السعودية الرياض.

ودشن المغردون وسم #محبوسه_المزاحميه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل والوقوف على حيثيات الحادثة، واكتسح الوسم خلال ساعات قليلة موقع "تويتر" في المملكة ليصبح "تراند".

وزعمت إحدى المغردات أن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما محتجزة من طرف شقيقها داخل إحدى الغرف في منزلهم، دون معرفة سبب الاحتجاز.

وتظهر الصور المتداولة يد فتاة تمسك بيد شخص آخر من تحت باب الغرفة المغلقة بالقفل، مما دفع البعض للحديث عن حقوق النساء والعنف الأسري الذي قد يسلط ضدهن.

متداول..



مغردون يطالبون الجهات المعنية بالوقوف على حالة #محبوسه_المزاحميه بعد أن قام أشقاء الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الـ21 عاماً بحبسها داخل إحدى الغرف في منزلهم pic.twitter.com/ydIpZYbVaO — السعودية (@KSA) December 12, 2019

في غضون ذللك، شكك بعض النشطاء في صحة هذه القصة، حيث نشروا صورا من حساب الفتاة التي نشرت القصة، متهمينها بالترويج للشذوذ نظرا للمحتوى الذي تنشره في صفحتها، وبالسعي خلف الشهرة.

كما تساءل آخرون عن كيفية التمكن من التقاط الصور لها إذا كانت الفتاة حقا محتجزة داخل بيتها.

ولا يوجد حتى الساعة أي تعليق من قبل أي جهة رسمية في المملكة، ولم يتسن لـRT التأكد من مدى صحة الحادثة.

فتاة عمرها 21 يحبسها اخوها بغرفة بشكل كامل والسبب مجهول، فقط واحدة من معارفها تعرف سبب حبسها لكن انتشاره سوف يُشكل خطر على حياتها، ورافعي التاق يطالبون بتدخل من له قدرة على حل مشكلتها دون تهديد حياتها او علم اهلها.



#محبوسه_المزاحميهpic.twitter.com/VvitLhgGOg — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) December 12, 2019

المصدر: RT