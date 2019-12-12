أكثر المدن الروسية رفاهية

قام معهد التنمية الاجتماعية الروسي "أوربانيكا" بتحليل ظروف المعيشة والراحة في 100 مدينة كبيرة روسية لاستيضاح ما هي أكثر المدن رفاهية لسكانها من حيث ظروف المعيشة وكلفة العقارات.

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وتصدرت التصنيف مدينة كراسنودار الروسية في جنوب روسيا والتي طورت بنشاط على مدى 15 عاما بنيتها التحتية الاجتماعية والسكنية. وتأتي بعدها مدن سورغوت في سيبيريا، وبطرسبورغ، وتيومين في غرب سيبيريا، وكالوغا في وسط روسيا.

فيما احتلت موسكو المرتبة الـ52 في التصنيف. والسبب هو التكاليف المرتفعة للسكن والمستوى المتوسط للرواتب.

Sputnik Vitaly Timkiv

وهناك عوامل أخرى تؤثر على ظروف الراحة في موسكو. ومن أهمها البيئة السيئة واختناقات المرور في الطرقات.

يذكر أن مدينة كراسنودار هي عاصمة إقليم كراسنودار الذي يضم منتجع سوتشي باعتباره عاصمة جنوبية غير رسمية لروسيا ومقر استجمام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا