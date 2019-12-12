 
مباشر
عاجل
تركيا تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا بتحديد مناطق الصلاحية البحرية

أكثر المدن الروسية رفاهية

مجتمع

أكثر المدن الروسية رفاهية
Sputnik Aleksey Danitchev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvll

قام معهد التنمية الاجتماعية الروسي "أوربانيكا" بتحليل ظروف المعيشة والراحة في 100 مدينة كبيرة روسية لاستيضاح ما هي أكثر المدن رفاهية لسكانها من حيث ظروف المعيشة وكلفة العقارات.

إقرأ المزيد
استطلاع رأي: الروس لا يحبذون الشتاء
استطلاع رأي: الروس لا يحبذون الشتاء

وتصدرت التصنيف مدينة كراسنودار الروسية في جنوب روسيا والتي طورت بنشاط على مدى 15 عاما بنيتها التحتية الاجتماعية والسكنية. وتأتي بعدها مدن سورغوت في سيبيريا،  وبطرسبورغ،  وتيومين في غرب سيبيريا، وكالوغا في وسط روسيا.

فيما احتلت موسكو المرتبة الـ52 في التصنيف. والسبب هو التكاليف المرتفعة للسكن والمستوى المتوسط للرواتب.

أكثر المدن الروسية رفاهية
Sputnik Vitaly Timkiv
مدينة كراسنودار

وهناك عوامل أخرى تؤثر على ظروف الراحة في موسكو. ومن أهمها البيئة السيئة واختناقات المرور في الطرقات.

يذكر أن مدينة كراسنودار هي عاصمة إقليم كراسنودار الذي يضم منتجع سوتشي باعتباره عاصمة جنوبية غير رسمية لروسيا ومقر استجمام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها