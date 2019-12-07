جامعة النجاح أول جامعة فلسطينية تشارك في بطولة كامبريدج للمناظرات

شارك فريق من جامعة النجاح في بطولة كامبريدج للمناظرات، إلى جانب عدد من المؤسسات الناشطة في مجال "مجتمع المناظرات" حول العالم كجامعة هارفارد، وييل، وكورنيل، وأوكسفورد.

وتم تنظيم الحدث في جامعة كامبريدج وشارك فيه ثمانون فريقا تنافسوا في خمس جولات ناقشت مواضيع حول السياسة والأخلاق والاقتصاد والثقافة.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد حظيت القضية الفلسطينية على قدر كبير من المناقشة، بحيث تركز الجدل حول أولويات نضال الشعب الفلسطيني لتوحيد الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، أو السعي للحصول على حق العودة لأراضي 1948.

وحصلت فرق صربيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أفضل تقييم للأداء وتناول النقاش القضايا الصعبة المتعلقة بواقع العيش في ظل الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي والأخبار القادمة من الشرق الأوسط والتي غالبا لا يتم تسليط الضوء عليها في الأخبار العالمية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية