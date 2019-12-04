استطلاع رأي: نصف السكان الروس متفائلون

سجلت روسيا رقما قياسيا من حيث عدد المواطنين الراضين عن نمط حياتهم ومعيشتهم.

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أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام في نوفمبر الماضي استطلاع رأي المواطنين الروس فيما يتعلق بموقفهم من معيشتهم وحياتهم بشكل عام. وأظهر استطلاع الرأي أن الروس سجلوا رقما قياسيا وأعلى معدل مقارنة بأعوام ماضية، حيث أقر 50% منهم أن كل شيء في حياتهم يرضيهم.

غير أن هناك 25% من المشاركين في استطلاع الرأي الذين أعلنوا أن حياتهم ترضيهم جزئيا و22% قالوا إنهم غير مرتاحين من الوضع المعيشي.

ووجه خبراء المركز سؤالا عن مستقبل الروس، فقال 41% منهم إنهم لا ينتظرون تغيرات جذرية في المستقبل، كما لا يتوقعون تدهور المعيشة في العام القادم.

وأعرب 25% من المشاركين في استطلاع الرأي عن قناعتهم بأن عام 2020 سيشهد تحسنا في المعيشة. لكن 23% منهم يعتقدون عكس ذلك.

وأظهر استطلاع الرأي أن العدد الأكبر للمواطنين المتفائلين هم الشباب والمتقاعدون. وأشار معظم المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن العائلة هي أساس سعادتهم. وتأتي في المكانة الثانية الصحة وأوضاع ذويهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا