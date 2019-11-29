نجحت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، في فك لغز اختفاء طالبة تدعى بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتسببها في جدل كبير بمصر.

إقرأ المزيد

ووفقا لجريدة "الوطن" المصرية بينت التحريات الأمنية أن الفتاة متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بالقاهرة، حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين بغياب ابنته الطالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيا، حيث أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي وجرى ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن