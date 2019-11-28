 
مباشر

مصر.. طبيبة تقتل طفلتها بـ"الفيل الأزرق"

مجتمع

مصر.. طبيبة تقتل طفلتها بـ
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msuq

تمكنت أجهزة الأمن في مصر من إلقاء القبض على طبيبة صيدلانية أبلغت عن وفاة طفلتها بسبب خطأ في تناولها أحد العقاقير، ليتم التأكد بعدها أنها قتلتها عن طريق أقراص تسمى "الفيل الأزرق".

إقرأ المزيد
مصر.. إعدام امرأة قتلت طفلة لتشتري هدية
مصر.. إعدام امرأة قتلت طفلة لتشتري هدية "عيد الحب" لزوجها

وكشفت نيابة النزهة بعد محاصرة الطبيبة ومواجهتها، أنها قامت بقتل طفلتها البالغة 6 سنوات، بوضع هذه الأقراص في مشروب.

وقالت المتهمة إنها تتعاطى أقراص "الفيل الأزرق" حتى تنسى مشاكلها مع زوجها السابق، وعقب تناولها العقاقير قررت أن تقتل طفلتها، ووضعت لها أقراص مخدرة في العصير، ثم دخلت في غيبوبة وعندما فاقت اكتشفت وفاة طفلتها.

وتعد حبة "الفيل الأزرق" المعروفة علميا بالـ DMT هي أقراص مخدرة منتشرة بين فئة الشباب المراهقين، ويطلق عليها العديد من الأسماء أبرزها "عقار الشيطان"، ويبدأ مفعولها خلال 20 ثانية من تناولها ويمكن أن يستمر لمدة تتراوح ما بين ساعتين لثلاث ساعات، كما أن سعرها يتراوح ما بين 40 دولارا إلى 100 دولار بحسب البلد ومدى توافر الأقراص وهي في الواقع حبوب محرمة وممنوع تداولها دوليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مفاجأة كبيرة بعد فتح قبر مقام الشيخ علي المصري الذي كان كثيرون "يتبركون"