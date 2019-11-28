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رضيع حديث الولادة يعرض للبيع

مجتمع

رضيع حديث الولادة يعرض للبيع
Globallookpress magebroker/Klaus-Peter Wolf
طفل حديث الولادة
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تبحث شرطة مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا الأمريكية عن الشخص الذي نشر إعلانا في موقع Craiglist عن رغبته في بيع طفله حديث الولادة بمبلغ 500 دولار.

وتفيد صحيفة The Sun، بأن الإعلان نشر يوم 22 نوفمبر الجاري وجاء فيه "يعرض للبيع طفل حديث الولادة يبلغ عمره أسبوعين بمبلغ 500 دولار. الطفل هادئ وينام ولا يزعج ليلا، وترفق معه ملابسه والحليب. ويمكن أن نعطي أخته التي عمرها أربع سنوات معه مجانا". كما يشير الشخص إلى أنه "لا يريد أن يحاسب على عدم رغبته في تربية الأطفال".

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وطبعا تم حذف هذا الإعلان من الموقع المذكور والشرطة مستمرة في البحث عن المعلن من أجل التأكد هل كان الإعلان حقيقيا ومن صاحبه، وتم  التحقيق مع امرأة مشتبه بها، ولكنها نفت علاقتها بهذا الإعلان.

ويعتقد رجال الشرطة أن الشخص الذي نشر الإعلان يعمل في قسم "الطفولة والأسرة" ويحتمل أنه يسكن في "منطقة مرموقة هادئة".

المصدر: لينتا. رو

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