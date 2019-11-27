السعودية هند تثير عاصفة من الجدل برقصة جريئة (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني عاصفة من الجدل والغضب بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة جريئة وجدها البعض مثيرة وخارجة عن العادات والتقاليد المحافظة في المملكة .

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ومع ذلك كتبت الناشطة المثيرة للجدل تعليقا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.

والفيديو الجريء الذي نشرته القحطاني أثار موجة من الانتقادات والتعليقات المستنكرة لتصرفاتها.

واتهم العديد من السعوديين مواطنتهم القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بسبب مقاطع الفيديو الجريئة والمتتابعة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهند القحطاني كانت تعمل مدرسة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

#هند_القحطاني هذي انا اذا قفلت على نفسي الغرفه وجلست اتعلم الرقص المصري pic.twitter.com/oAep9DAzK6 — Rawan (@princessrwa) November 27, 2019

ولم تتوان القحطاني عن إعلان دعمها للشواذ والمثلية الجنسية بنشر تغريدات تدافع عن حقوق المثليين، كما نشرت صورا يظهر فيها علم "الرينبو"، فضلا عن العديد من الصور الأخرى التي صنفت سلوكياتها بـ الغريبة والمرفوضة من قبل المجتمع السعودي المحافظ، ولا سيما الفيديو الذي أثار الصخب والغضب منها، والذي اتهمت فيه بأنها دفعت كثيرين إلى الجزم بتعمدها إظهار مفاتنها أثناء التصوير.



وطالب المحافظون القحطاني بعدم إعلان هويتها على أنها سعودية؛ كون آرائها تسيء للمملكة وتعارض تقاليد مجتمعها المحافظ.

يذكر أن القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها للرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي.

المصدر: مواقع وصحف عربية