 
مباشر

السيسي يتدخل لإنقاذ حياة مسنة (صور)

مجتمع

السيسي يتدخل لإنقاذ حياة مسنة (صور)
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msge

تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ حياة مسنة تدعى "فريال محمد" تبلغ من العمر 65 عاما، بعد نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

السيسي يتدخل لإنقاذ حياة مسنة (صور)
facebook
السيدة المصرية
إقرأ المزيد
السيسي عن عدم وجوده في المستقبل:
السيسي عن عدم وجوده في المستقبل: "هتحاسب قدام ربنا"

وطالب السيسي بسرعة نقل المرأة لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

وبناء على توجيهات الرئيس المصري، تحرك فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي لمنزل المذكورة أعلاه، وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كل الاحتياجات الطبية اللازمة، وقيام الوزارة برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث المناسب.

السيسي يتدخل لإنقاذ حياة مسنة (صور)
facebook
السيدة

وتعاني المسنة من أمراض السكر والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرا لها، وتقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"رد الجميل لتونس".. مدارس فلسطينية ترفع العلم التونسي وتردد نشيدها الوطني