كردستان العراق يزرع الزيتون

أكد مدير عام البستنة والغابات والمراعي في كردستان العراق حسين حمه كريم، أن الإقليم قطع شوطا كبيرا في مجال زراعة أشجار الزيتون، وجرى خلال السنوات العشر الأخيرة زراعة 3.5 مليون شجرة.

وقال حمه كريم، إن "مجموع أشجار الزيتون في الإقليم بلغ أربعة ملايين شجرة، على الرغم من أن الأزمة المالية حالت دون قيامنا بمسح لمساحات البساتين وعدد الأشجار، وإن 40 بالمئة منها بلغت مرحلة الإثمار".

وأضاف، أن "هناك خمسة معامل لإنتاج زيت الزيتون في الإقليم حاليا".

وتابع، أنه "نتيجة لارتفاع الطلب على زيت الزيتون والحاجة إلى معامل لإنتاجه، أنشئ إضافة إلى معملي الجمعية التعاونية ومعمل زمزمين بأربيل، معمل آخر في حلبجة في السنة الماضية ومعملان أحدهما في منطقتي رانية والآخر في كلار".

وأشار المسؤول الكردي، إلى أن إنتاج معملي أربيل وحلبجة للعام الجاري بلغ 218 طنا من زيت الزيتون.

من جهته، قال مدير معمل أربيل، سليمان شيخو: "يبدأ موسم جني ثمار الزيتون في منتصف نوفمبر، وقد استقبلنا في المعمل حتى الآن 150 طنا من الزيتون"، ونصح المزارعين بجني المحصول في مطلع ديسمبر، كون ذلك يرفع من نسبة الزيت في الثمار.

وأضاف: "أنتجنا حتى الآن 50 طنا من الصابون، وكان 50 بالمئة من الزيتون المستخدم من إنتاج إقليم كردستان والباقي جرى استيراده من عفرين".

المصدر: رووداو