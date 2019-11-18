احتجزت الشرطة الأمريكية في ولاية ماساتشوستس والد طفل جاء إلى المدرسة الابتدائية ومعه كيس من مخدر الكوكايين، وقال لزملائه في الفصل إنه يجعله يشعر "وكأنه سبايدرمان" (الرجل العنكبوت).

وقع الحادث في مدرسة لورنس الابتدائية، على بعد 90 دقيقة غرب مدينة بوسطن الأمريكية، يوم الخميس الماضي، حيث أظهر الطفل الكوكايين للمعلم، وقال إنه يضعه في فمه، و"يجعله يشعر وكأنه سبايدرمان"، فأبلغ المعلم ناظر المدرسة، واتصلوا بالشرطة.

Holyoke Police Department

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استدعت الشرطة سيارة إسعاف، ونقلت الصبي إلى المستشفى كإجراء وقائي، لكن إدراة المشفى قالت إنها لا تعتقد أن الصبي تناول الكوكايين. على الجانب الآخر ذهبت الشرطة إلى منزل الصبي، حيث وجدت والده بيني غارسيا، نائما وبحوزته 38 كيسا من الكوكايين، و70 كيسا من الهيروين في المنزل. كما قالت الشرطة إن طفلا آخر، رضيعا، كان يعيش في منزل غارسيا مع الأم، لكن كلا الطفلين نقلا إلى مؤسسات لرعاية الأطفال، على أن يمثل غارسيا أمام المحكمة الأربعاء المقبل، 20 نوفمبر، ليحدد القاضي مصيره.