ملك يهدي زوجاته الـ 14 أسطولا من سيارات "رولز رويس" ويستفز شعبه

وجهت المعارضة في إسواتيني "سوازيلاند سابقا"، للملك مسواتي الثالث، تهمة استفزاز شعبه الفقير، وذلك بعد إهدائه أسطولا من سيارات الـ "رولز رويس" لزوجاته الـ14.

وتضمن أسطول السيارات 19 عربة "رولز رويس" لزوجات الملك، وأكثر من 120 سيارة "بي.أم.دبليو" لكبار الشخصيات بحكوماته، بتكلفة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني للسيارة الواحدة على الأقل (36 ألف دولار أمريكي).

The delivery of #KingMswati 79 brand new BMWs for his wives 🤫 pic.twitter.com/uoDuO4Qcr7 — Ratombo ® 🇿🇦 (@stoneman_o) 8. november 2019

ويقدر متوسط دخل الفرد في إسواتيني بـ 10 آلاف جنيه إسترليني فقط (12 ألف دولار أمريكي) في العام، مما يعني أن على العامل العادي أن يكدح لمدة 70 عاما ليحصل على سيارة "رولز رويس".

وأثار الإنفاق الضخم غضبا كبيرا في البلاد، إذ كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 63 بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

يذكر أن الملك مسواتي الثالث لديه 14 زوجة، وأكثر من 25 طفلا، وجلس على عرش المملكة منذ عام 1986.

المصدر: الإمارات اليوم