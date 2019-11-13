نجيب ساويرس في بؤرة عاصفة بسبب "الحجاب"

انهالت التعليقات اللاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي على رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، إثر تعليق له عن الحجاب في مقابلة صحفية.

ونقل موقع arabianbusiness عن ساويرس قوله: "لو أراد الله للنساء الحجاب لكان خلقهن بالحجاب".

وفي أعقاب ذلك، وجه عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للملياردير المصري، طالبوه فيها بأن يهتم بـ"البزنس" عوضا عن إصدار "الفتاوى".

ردا على نجيب ساويرس

لماذا ترتدى الراهبات الحجاب ولو ارد الله لخلقهن بحجاب ؟

اتلهى — عماد البحيرى (@EmadAlbeheery) November 12, 2019

وسخر البعض من موقفه تجاه الحجاب بطريقة لاذعة، وناكفه أحدهم قائلا: "وهل ولد نجيب ساويرس وهو لابس بدله؟".

و هل ولد نجيب ساويرس و هو لابس بدله ؟

من الواضح انه جاهل ثقافياً .. لو اطلع على فنون الرسامين المسيحيين و المؤرخين لشاهد عشرات اللوحات و هي تصور السيدة مريم العذراء و هي محجبة .. pic.twitter.com/yS6cgzdtbc — احمد عسيري (@ahmadassiri1) November 12, 2019

ووصف أحدهم ساويرس بأنه "نصاب"، مبديا استغرابه من "أن يكون عنوان حوار موقع اقتصادي مع رجل أعمال هو حجاب المرأة".

مسخرة مكتملة أن يكون عنوان حوار موقع اقتصادي مع رجل أعمال هو حجاب المرأة.

طزززز في نجيب ساويرس وكل النصابين اللي زيه

https://t.co/7GEHCjL1NO — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) November 11, 2019

المصدر: arabian business + تويتر