 
مباشر

نجيب ساويرس في بؤرة عاصفة بسبب "الحجاب"

مجتمع

نجيب ساويرس في بؤرة عاصفة بسبب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpmp

انهالت التعليقات اللاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي على رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، إثر تعليق له عن الحجاب في مقابلة صحفية.

ونقل موقع arabianbusiness عن ساويرس قوله: "لو أراد الله للنساء الحجاب لكان خلقهن بالحجاب".

نجيب ساويرس في بؤرة عاصفة بسبب

وفي أعقاب ذلك، وجه عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للملياردير المصري، طالبوه فيها بأن يهتم بـ"البزنس" عوضا عن إصدار "الفتاوى".

وسخر البعض من موقفه تجاه الحجاب بطريقة لاذعة، وناكفه أحدهم قائلا: "وهل ولد نجيب ساويرس وهو لابس بدله؟".

ووصف أحدهم ساويرس بأنه "نصاب"، مبديا استغرابه من "أن يكون عنوان حوار موقع اقتصادي مع رجل أعمال هو حجاب المرأة".

المصدر:  arabian business + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بمعدات بسيطة.. روسي يصنع دراجة بخارية في حديقة منزله