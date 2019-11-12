أفادت منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون بأن لتوانيا تعتبر في الوقت الراهن أكثر البلدان تعاطيا للمشروبات الكحولية في العالم، بمعدل 12.3 لتر لكل مواطن سنويا.

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وأما روسيا فشغلت في تلك القائمة المرتبة السابعة حيث بلغ المعدل المذكور فيها وفي المجر 11.1 لتر لكل شخص.

وقال الخبراء في المنظمة إن الميل إلى تناول المسكرات في روسيا انخفض في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد، مع العلم أن روسيا كانت قد احتلت المرتبة الأولى منذ 10 أعوام في هذا المجال.

وتضمنت قائمة البلدان الخمسة الأكثر تناولا للمسكرات كذلك النمسا (11.9 لتر)، فرنسا (11.7 لتر)، التشيك (11.6 لتر)، لوكسمبورغ (11.3 لتر).

أما المرتبة السادسة فشغلتها كل من لاتفيا و إيرلندا (11.2 لتر).

وأتت بعد روسيا والمجر ألمانيا (10.8 لتر) والبرتغال

(10.7 لتر).

وهناك بلدان لا يشرب سكانها المسكرات إلا نادرا. وفي مقدمتها إندونيسيا حيث لم يتجاوز متوسط المعدل السنوي لتعاطي المشروبات الكحولية 0.3 لتر وتركيا (1.4 لتر) وإسرائيل ( 2.6 لتر).

المصدر: لايف