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تقلص عدد الأيتام في روسيا مرتين خلال 5 أعوام

مجتمع

تقلص عدد الأيتام في روسيا مرتين خلال 5 أعوام
Sputnik Said Tsarnaev
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة التربية الروسية عن تقلص عدد الأيتام مرتين في روسيا أعوام 2014 – 2015 قائلة إن العائلات الروسية تبنت عام 2019 الأطفال الأيتام بما يزيد بنسبة 10% عما هو عليه عام 2014.

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وقال ناطق باسم الوزارة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن تلك النزعة الإيجابية لا تزال قائمة، مع العلم أن عدد الأطفال الذين ترعاهم الدولة انخفض من 87.2 ألف طفل عام 2015 إلى 47.1 ألف طفل عام 2019.

وفيما يتعلق بدور الأيام في روسيا فتقلص عددها أيضا بنسبة 20%.

يذكر أن 11 نوفمبر يصادف يوم الأيتام العالمي. والغاية من استحداث هذا اليوم هي لفت أنظار الرأي العام العالمي إلى مصير الأطفال الذين فقدوا والديهم.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن أعوام 2017 - 2019 شهدت إعادة 137 طفلا يتيما من العراق وسوريا إلى الشيشان بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الشيشانية

المصدر: لايف

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