حاج فلسطيني: جميع قطط المسجد الأقصى تعرفني

يواصل الحاج الفلسطيني غسان يونس "أبو أيمن" والمكنى بـ"أبي هريرات الأقصى"، الذهاب إلى المسجد الأقصى، حاملا على كتفه حقيبة مملؤة باللحوم المعلبة والحبوب، لإطعام القطط والطيور.

ويقول يونس (71 عاما): "أحمل الحلويات في حقيبتي وجيوب ملابسي يوميا، لأوزعها على كل من ألاقيه في ساحات المسجد، فأعطيه قطعة حلوى أو شوكولاتة، حتى بات الجميع يعرفني حتى وأنا قادم من بعيد".

وأضاف: "أغادر بشكل يومي منزلي في بلدة عارة وعرعرة شمالي فلسطين، لأصل الساعة 7 صباحا إلى الأقصى، وبمجرد دخولي عبر باب حطة، تجري القطط المتواجدة بشكل دائم تجاهي، وتسير معي حتى أصل باحات قبة الصخرة، فتتجمع حولي، لأقدم لها وجبة اللانشون البقري".

وتابع، أن "جميع تلك القطط تعرفني جيدا، وأنا متعلق بها بشكل كبير، فهي كما أصفها مرابطات في الأقصى".

المصدر: وكالات