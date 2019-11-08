أثار تقبيل سيدة مغربية في منطقة ريفية بضواحي مدينة سيدي قاسم، يد ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب انتقادات في مواقع التواصل.

وفيما عبّر البعض عن استيائه من تصرف السيدة المغربية، صب آخرون جام غضبهم على إيفانكا.

المغربيات يقبلن يد ايفانكا ترامب ! pic.twitter.com/yzfajQo248 — Robin (@robin12_45) November 8, 2019

وكانت السيدة المغربية وأخريات استقبلن مستشارة ترامب وابنته بحفاوة ومودة أصيلتين باعتبارها، علاوة على مكانتها، ضيفة قدمت لزيارتهم ومساعدتهم.

#إيفانكا ترامب تمنح النساء القرويات #المغربيات 6 ملايين دولار لمكافحة الأمية و التكوين الفلاحي. pic.twitter.com/rLnXZWPGUg — kader (@monarchie13siec) November 8, 2019

أما الاستقبال والترحيب بتقبيل الأيدي، فهو تقليد متأصل في العديد من المناطق العربية وخاصة الريفية بين النساء والرجال على حد سواء، إلا أن "الأصول" تقتضي أن يسارع الضيف إلى سحب يده تواضعا وتعففا، ومثل هذا الأمر بالطبع تجهله ابنة الرئيس الأمريكي، ويبدو أن مرافقيها لم يلفتوا نظرها إليه.

المصدر: تويتر