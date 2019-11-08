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هفوة إيفانكا في المغرب!

مجتمع

هفوة إيفانكا في المغرب!
Reuters
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أثار تقبيل سيدة مغربية في منطقة ريفية بضواحي مدينة سيدي قاسم، يد ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب انتقادات في مواقع التواصل.

وفيما عبّر البعض عن استيائه من تصرف السيدة المغربية، صب آخرون جام غضبهم على إيفانكا.

وكانت السيدة المغربية وأخريات استقبلن مستشارة ترامب وابنته بحفاوة ومودة أصيلتين باعتبارها، علاوة على مكانتها، ضيفة قدمت لزيارتهم ومساعدتهم.

أما الاستقبال والترحيب بتقبيل الأيدي، فهو تقليد متأصل في العديد من المناطق العربية وخاصة الريفية بين النساء والرجال على حد سواء، إلا أن "الأصول" تقتضي أن يسارع الضيف إلى سحب يده تواضعا وتعففا، ومثل هذا الأمر بالطبع تجهله ابنة الرئيس الأمريكي، ويبدو أن مرافقيها لم يلفتوا نظرها إليه.

المصدر: تويتر

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