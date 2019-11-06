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أشهر الشوربات في روسيا وأسرار إعدادها

مجتمع

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إن ما يميز وجبة الغداء في روسيا هو ضرورة وجود الحساء أي الشوربة على المائدة.

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حديقة
حديقة "روسيا المصغرة"

لقد أصبحت الشوربة في روسيا أكثر من مجرد طعام، إذ إنها تحولت إلى طقس عائلي وقومي، حتى إن حفلات ومهرجانات كاملة تخصص لهذا الطبق!

وتفيد الإحصاءات بأن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث حجم تناول الشوربات، حيث يأكل الروس أكثر من 30 مليار طبق حساء كل عام. واللافت أن 90 في المئة من الناس يتناولون الشوربات المطبوخة في البيت، ونادرا ما يتناولونها في المطاعم.

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