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مصادر طبية للأناضول: عثرنا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء بعد استهداف البغدادي في إدلب السورية

وفاة زوجة رفعت الأسد

مجتمع

وفاة زوجة رفعت الأسد
الراحلة بين زوجها رفعت الأسد وشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد
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نقلت مواقع سورية وتركية عن مصادر محلية أنباء تفيد بوفاة الزوجة الأولى لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة القرداحة أمس السبت.

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وذكرت المصادر أن أميرة عزيز الأسد توفيت عن عمر 82 عاما وهي والدة أبنائه مضر وفراس وتماضر الأسد من بين 13 ولدا وبنتا آخرين.

والجزء الطافي على السطح من دفتر عائلة رفعت علي سليمان الأسد هو أن أربع من زوجاته، أنجبن له ثمانية من الذكور ومثلهم من الإناث.

وفاة زوجة رفعت الأسد

المصدر: مواقع عربية

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