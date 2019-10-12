السعودية.. الكشف عن أعلى مصلى معلق في العالم

كشفت الجهات المختصة في السعودية عن تفاصيل مشروع أعلى مصلى معلق في العالم، تحتضنه مكة المكرمة، وينتظر التشطيبات النهائية، تمهيدا لافتتاحه.

وبني المصلى المعلق على ارتفاع 161 مترا، ويطل على الكعبة المشرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصل.

وانتهت المرحلة الأولى من تنفيذه وتشييده ورفعه بين برجين توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، وتتبقى فقط عملية التشطيب والفرش وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

البدأ في تنفيذ #اعلى_مصلى_معلق_في_العالم بارتفاع 161م وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام وذلك ضمن برج جبل عمر العنوان وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف pic.twitter.com/7UxMYfZcWj — م. أنس صالح صيرفي (@Anaserafi) 11 жовтня 2019 р.

وقال المهندس الاستشاري، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "المصلى المعلق يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر".

المصدر: سبق