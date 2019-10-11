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مصر.. عقد قران في العناية المركزة (صور)

مجتمع

مصر.. عقد قران في العناية المركزة (صور)
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العريس وعروسته ووالدته
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حرصت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في مصر، على إدخال البهجة والسرور على قلب مريضة بغرفة الرعاية المركزة، من خلال إشراكها بحضور حفل عقد قران نجلها داخل غرفة الرعاية.

وأعلنت إدارة المستشفى، أنها استقبلت سيدة مسنة وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وحجزها بوحدة العناية المركزة، إلا أن ذلك تزامن مع موعد إتمام عقد قران نجلها على عروسه، فكانت هناك حالة من الحزن تسيطر على الابن ووالدته.

وقامت إدارة المستشفى بتنظيم احتفالية بواسطة العلاقات العامة، على أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفى وإتمام الإجراءات داخل غرفة الرعاية لإدخال السرور على المريضة التي شهدت حالتها تحسنا كبيرا.

مصر.. عقد قران في العناية المركزة (صور)
youm7.com
حفل عقد القران في المستشفى
مصر.. عقد قران في العناية المركزة (صور)
youm7.com
أبن المريضة وزوجته
مصر.. عقد قران في العناية المركزة (صور)
youm7.com
العريس وعروسته

المصدر: اليوم السابع

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