المهاجرون يشكلون نسبة 8% من سكان روسيا

أعلنت مديرة مختبر الأساليب الكمية لدراسة التنمية الاقتصادية في جامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد أن 8% من سكان روسيا مهاجرون.

وقالت إن عدد سكان روسيا بلغ الآن 146.8 مليون نسمة. أما عدد المهاجرين فبلغ العام الماضي 12 مليونا.

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وأضافت أن عام 2019 يمكن أن يسجل رقما قياسيا من حيث عدد المهاجرين في البلاد.

وأعادت إلى الأذهان أن عدد المهاجرين في الولايات المتحدة بلغ 50 مليونا. أما عددهم في المملكة العربية السعودية فبلغ 37 مليونا.

وتتصدر قائمة المهاجرين في رابطة الدول المستقلة جمهورية كازاخستان حيث يشكل المهاجرون نسبة 20% من سكان البلاد.

وقالت الخبيرة إن المهاجرين يفضلون عادة الاستقرار في البلدان المتطورة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الروسي بحاجة ماسة إلى كوادر أكفاء. لكن هؤلاء لا يشكلون نسبة ملحوظة بين المهاجرين إلى روسيا إلى حيث ينتقل عادة العمال غير الأكفاء.

وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الروسية تتخذ خطوات رامية إلى استقطاب الأجانب ذوي التعليم العالي إلى روسيا وذلك عن طريق تطبيق نظام مبسط لمنح الجنسية الروسية والإقامة الدائمة في روسيا للخريجين في الجامعات الروسية ورابطة الدول المستقلة .

المصدر: كومسومولسكايا برافدا