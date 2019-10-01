الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية يضعون الزهور على لوحته التذكارية

أثناء زيارتهم لـ RT، وضع الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية زهورا على اللوحة التذكارية التي تحمل اسم الفقيد بالقناة، إعزازا وتقديرا لدوره وتضحيته في سبيل مهنة الصحافة.

وقد شهدت الدورة الثانية من المسابقة التي تحمل اسمه Khaled Alkhateb International Memorial Awards زخما كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث شارك في مسابقة هذا العام متنافسون من 25 دولة بثمان لغات، بينما سلطت الأعمال الفائزة بالجائزة على النزاعات في سوريا وليبيا والعراق.

RT Semen Khorungiy

RT Amitabh Revi

وفاز بالجوائز لهذا العام في صحافة الفيديو:

قسم الفيديوهات الطويلة: أميتاب ريفي (الهند) عن فيديو "تدمر بعد داعش، محاولة النهوض كالعنقاء" حول تدمير قوس النصر ومعبد بالشامين بحوالي 10 آلاف طن من المتفجرات.

RT Anton Stepanenko

قسم الفيديوهات الطويلة: أنطون ستيبانينكو (روسيا) عن فيديو "الرقة. الحياة بعد الحرب" حول الحياة في المدينة التي كانت عاصمة ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، والتي تذكر بمدينة ستالينغراد عام 1943.

RT Fausto Biloslavo

قسم الفيديوهات القصيرة: فاوستو بيلوسلافا (إيطاليا) عن فيديو "معركة طرابلس" حول معركة طرابلس المحتدمة بين قوات حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي.

المصدر: RT