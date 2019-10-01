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الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية يضعون الزهور على لوحته التذكارية

مجتمع

الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية يضعون الزهور على لوحته التذكارية
RT Semen Khorungiy
الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية من اليمين إلى اليسار فلاوستو بيلوسلافو (إيطاليا)، أميتاب ريفي (الهند)، أنطون ستيبانينكو (روسيا)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh4f

أثناء زيارتهم لـ RT، وضع الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية زهورا على اللوحة التذكارية التي تحمل اسم الفقيد بالقناة، إعزازا وتقديرا لدوره وتضحيته في سبيل مهنة الصحافة.

وقد شهدت الدورة الثانية من المسابقة التي تحمل اسمه Khaled Alkhateb International Memorial Awards زخما كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث شارك في مسابقة هذا العام متنافسون من 25 دولة بثمان لغات، بينما سلطت الأعمال الفائزة بالجائزة على النزاعات في سوريا وليبيا والعراق.

الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية يضعون الزهور على لوحته التذكارية
RT Semen Khorungiy
الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية ومديرة قناة RT العربية، مايا مناع

الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية يضعون الزهور على لوحته التذكارية
RT Amitabh Revi
تدمر بعد داعش، محاولة النهوض كالعنقاء

وفاز بالجوائز لهذا العام في صحافة الفيديو:

قسم الفيديوهات الطويلة: أميتاب ريفي (الهند) عن فيديو "تدمر بعد داعش، محاولة النهوض كالعنقاء" حول تدمير قوس النصر ومعبد بالشامين بحوالي 10 آلاف طن من المتفجرات.

الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية يضعون الزهور على لوحته التذكارية
RT Anton Stepanenko
الرقة، الحياة بعد الحرب

قسم الفيديوهات الطويلة: أنطون ستيبانينكو (روسيا) عن فيديو "الرقة. الحياة بعد الحرب" حول الحياة في المدينة التي كانت عاصمة ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، والتي تذكر بمدينة ستالينغراد عام 1943.

الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية يضعون الزهور على لوحته التذكارية
RT Fausto Biloslavo
معركة طرابلس

قسم الفيديوهات القصيرة: فاوستو بيلوسلافا (إيطاليا) عن فيديو "معركة طرابلس" حول معركة طرابلس المحتدمة بين قوات حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي.

المصدر: RT

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