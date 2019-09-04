نفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر الدكتور هاني جميعة، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عن مهاجمة الذئاب لقرى بمدينة طما وإصابة 10 أشخاص.

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وأكد جميعة، في تصريحات صحفية، أن مديرية الصحة لم تتلق أية بلاغات في هذا الشأن، ولم تتردد أية حالات تخص هذا الأمر على مستشفيات مدينة طما.

كما نفت الأجهزة الأمنية في المحافظة ما تردد عن ذلك أيضا، وقال مصدر أمني إن مركز شرطة طما لم يسجل أية بلاغات في هذا الأمر.

وفي هذا السياق، نفت مصادر بمديرية للطب البيطري بالمحافظة حدوث إصابات من جراء مهاجمة الذئاب، ولم ترد أية بلاغات للمديرية.

المصدر: الوطن