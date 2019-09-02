انفصال النائبة الروسية الحسناء.. وطليقها يكشف الأسباب!

أعلن إيفان سولوفيوف، الرئيس السابق لمكتب مفوض حقوق الإنسان أنه انفصل عن زوجته، الحسناء ناتاليا بوكلونسكايا، عضو مجلس الدوما والمدعية العامة السابقة في شبه جزيرة القرم.

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ونقلت وكالة أنباء ريانوفستي عن سولوفيوف قوله في هذا الشأن: "قائدان في أسرة واحدة بمثابة خليط متفجر وهيهات أن يتمكنا من الاستقرار. واحد جميل، والثاني جميل جدا. واحد ذكي والآخر ذكي جدا، واحد طموح، والآخر طموح بشدة. بالطيع الدرجة الرفيعة هنا هي للسيدة".

وقال سولوفيوف في تصريحه تخرج اليوم "الحقائق القاسية في شكل براغماتي وعقلاني ومهني وفني في طليعة الحياة السياسية والأسرية، والاستعداد بسهولة للتخلي عن كل شيء وبالدرجة الأولى نفسه ذاتها".

وأكد الزوج السابق أنه "قام بتسهيل المهمة على زوجته" وأتاح لها الفرصة لاختيار طريقها المقبل وتحديد الأولويات، مضيفا أن زوجته السابقة "اتخذت قرارها، وكيف تم تنفيذ لك، شأن خاص يعود إليها، وإلى ضميرها وتربيتها".

يذكر أن المدعية العامة السابقة في شبه جزيرة القرم ناتاليا بوكلونسكايا وإيفان سولوفيوف كانا تزوجا في أغسطس الماضي، وتمكنا خلال أكثر من عام من العيش المشترك من تنفيذ عدة مشاريع إنسانية وألفا كتابا بعنوان "ربيع القرم".

المصدر: نوفوستي