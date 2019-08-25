اعتقال نجل ملياردير مغربي في ملهى إسباني

اعتقلت عناصر من الشرطة الإسبانية نجل ملياردير مغربي على خلفية شكوى تقدم بها شاب مغربي اتهمه فيها بالاعتداء عليه بعنف في ملهى ليلي إسباني.

ويشغل الموقوف منصب مدير عام بشركة والده العقارية في مدينة المحمدية المغربية، وذكرت مصادر أنه كان في حالة سكر شديد بملهى "أوليفيا فالير" في مدينة ماربيا الإسبانية، وقام بالاعتداء على الشاب المغربي بشكل عنيف شديد.

وأضافت المصادر أن الاعتداء تسبب بإصابة الضحية بجرح في رأسه، ما دفعه إلى تقديم شكوى تفاعلت معها الشرطة الإسبانية، وسارعت لاعتقال نجل الملياردير الذي يملك مئات المشاريع العقارية والفنادق والمراكز التجارية بمختلف مدن المغرب.

وتجرى محاولات حثيثة لمساومة الضحية، الذي ينحدر من عائلة ثرية، من أجل إقناعه بالتنازل عن الدعوى ضد نجل الملياردير.

المصدر: هسبريس