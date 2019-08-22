جاني روسو يفشي سرا جنسيا عن مارلين مونرو

تحدث الممثل جاني روسو الذي شارك في تمثيل فيلم "العراب" في مذكراته التي صدرت مؤخرا، عن تفاصيل علاقته الجنسية مع الممثلة مارلين مونرو.

يشير روسو في مذكراته بعنوان (عراب هوليوود: حياتي في المافيا والسينما) Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies، إلى أنه في عمر 15 سنة تعرف بالممثلة مارلين مونرو (33 سنة)عندما كان يعمل في صالون حلاقة، وزارته عدة مرات. ثم دعته إلى الفندق الذي تقيم فيه. يقول روسو في مذكراته، دخلت الجناح الذي تسكنه وبعد لحظات ظهرت أمامي وقد لفت جسدها بمنشفة بيضاء وبيدها كأس شمبانيا، وفجأة رمت المنشفة جانبا،. وطلبت مني أن أستحم فورا. ويقول "كاد قلبي يخرج من صدري. لقد أغمضت عينيّ بحماقة، ما دفعها إلى الضحك".

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ووفقا له، لم يغادرا السرير طوال يومي العطلة، وصباح الاثنين عاد إلى عمله في صالون الحلاقة، ويزعم أن علاقتهما استمرت بعد ذلك .

ويفترض روسو في مذكراته، أن مارلين مونرو قتلها شقيق الرئيس جون كندي، الذي لم يكن يريد افتضاح علاقة الحب بين شقيقه رئيس الدولة والممثلة.

ويذكر أن أول فيلم سينمائي شارك به جاني روسو كان حلقتين من فيلم "العراب" حيث مثل دور كارلو ريتزي. وخلال حياته في السينما شارك في 50 فيلما ومسلسلا.

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وفي يوم 18 أغسطس الجاري أصبح معروفا أن المصور لي فينير، تمكن بعد موت مارلين مونرو من التسلل إلى ثلاجة الموتى والتقط صورا عديدة لها وهي عارية.

السبب الرسمي المعلن لوفاة مارلين مونرو، هو التسمم نتيجة تناولها جرعة زائدة من الأدوية.

المصدر: لينتا. رو