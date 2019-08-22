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أرملة "عنيدة" تجد طريقة للحمل من زوجها المتوفي!

مجتمع

أرملة
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صورة أرشيفية
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قررت امرأة، فجعت بوفاة زوجها الشاب المبكرة، استخدام الحيوانات المنوية لزوجها الميت لتحمل منه.

وذكرت صحيفة "ذي صن"، أن الزوج سيباستيان مويلان، البالغ من العمر 27 عاما، انتحر في 14 أغسطس الجاري بعد أن كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وحصلت زوجته جرميما، في اليوم نفسه لوفاته، على إذن قضائي للحصول على مواد بيولوجية من جثة زوجها. وكان أمام الأطباء 24 ساعة فقط لجمع الحيوانات المنوية للرجل الميت، حيث ستبقى صالحة للتلقيح والحمل لمدة 10 سنوات.

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وأفادت الصحيفة، أن الزوجين عقدا قرانهما عام 2015 وكانا يخططان لإنجاب طفل عام 2020. وكانت جرميما تستعد بالفعل للأمومة وكانت تزور الأطباء المختصين.

وعلى الرغم من الفاجعة، التي ألمت بالأسرة، إلا أن الأرملة البالغة من العمر 27 عاما لا تزال راغبة بالانجاب من زوجها رغم وفاته.

وقالت جرميما: "كان من الممكن أن يصبح الأب الأكثر روعة في العالم".

وتنتظر الأرملة العنيدة الآن الحصول على موافقة المحكمة في استخدام الحيوانات المنوية لزوجها الراحل، لإجراء عملية إخصاب خارج الرحم والحمل والإنجاب لاحقا.

المصدر: ذي صن

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