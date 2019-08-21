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السعودية.. فتيات "موسم الطائف" يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي

مجتمع

السعودية.. فتيات
Reuters / HASSAN AMMAR
الرياض - أرشيف -
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أتاحت مدينة "أكشن مانيا بارك" لعشاق التحدي والمغامرة من الجنسين، ممارسة شغفهم وسط أجواء تفاعلية غير مسبوقة في قرية ورد بحديقة الردف في الطائف، غرب السعودية.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن "موسم الطائف" جذب الفتيات السعوديات نحو ألعاب المغامرة والتحدي والأكشن، حيث ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "قمة الترفيه" السعودية والمالكة لعلامة "أكشن مانيا Action Mania"، ريان شقرون، أن الفتيات كن أكثر جرأة من الرجال وأكثر إقبالا منهم على فعالية "عيش الأدرينالين" بنسبة 70%.

السعودية.. فتيات
sabq.org

وأضاف أن إقبال المشاركات زاد إثر تصميم الشركة لعباءة رياضية مرنة، صنعت خصيصا لهن وأتاحت لهن حرية أكثر أثناء اللعب.

السعودية.. فتيات
sabq.org

وقال المتحدث إن "سكاي فول" هي أكثر ألعاب المغامرة جذبا للسعوديات، وهي لعبة تقوم على حبس الأنفاس من خلال سقوط آمن من ارتفاع 16 مترا بواسطة حزام الأمان، بالإضافة إلى "لعبة محاكاة القفز المظلي" العالمية، والتي أدخلتها الشركة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

السعودية.. فتيات
sabq.org

وأفاد شقرون بوجود 15 لعبة من الأحجام الكبيرة، إضافة إلى ألعاب صغيرة الحجم مخصصة للأطفال، مؤكدا أن جميعها حاصلة على شهادات عالمية معتمدة في مواصفات الأمن والسلامة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

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