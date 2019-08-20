أوقف عناصر من الشرطة القضائية بمدينة وزان في المغرب، شخصا هاجمهم مستعينا بكلب من نوع "بيتبول"، في ساحة الاستقلال وسط المدينة.

وذكر مصدر أمني أن "الموقوف (47 عاما) له سوابق عدلية، وكان يثير الرعب وسط مرتادي ساحة الاستقلال العامة، قبل أن ينتقل عناصر الشرطة إلى المكان لاعتقاله".

وتابع المصدر أن الرجل "أبدى مقاومة شرسة أثناء محاولة توقيفه، وعرض أحد عناصر الشرطة القضائية للاعتداء من خلال تحريض كلب من فصيلة (بيتبول)، إلا أن الأمن تمكن من محاصرته وتوقيفه".

وجرى وضع الموقوف تحت الحراسة بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه للقضاء، في وقت تلقى رجل الأمن الإسعافات الضرورية بالمركز الصحي الإقليمي لوزان.

المصدر: هسبريس