 
مباشر

بالفيديو.. مجهول يهاجم رجلا بسيف في حي أمريكي

مجتمع

بالفيديو.. مجهول يهاجم رجلا بسيف في حي أمريكي
You-Tube: Broward Sheriff's Office
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/maa2

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة جرت في حي سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية، قام خلالها شخص مجهول بمهاجمة أحد السكان باستخدام سيف حاد، إلا أنه لم يتمكن من إيذائه.

ومازالت الشرطة تبحث عن المهاجم الذي التقطته عدسات كاميرات المراقبة الأمنية، بينما تشتبه بوجود خلاف شخصي سابق بين المهاجم والضحية.

المصدر: يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتداء عنيف لشرطي أمريكي على امرأة مخمورة