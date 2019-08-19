بالفيديو.. تونسيون يحتفلون بعيد ميلاد حفرة!

شهدت منطقة الكرم بالعاصمة التونسية، مساء يوم الأحد، حركة احتجاجية فريدة من نوعها، تمثلت في استعانة مواطن بفرقة موسيقية للاحتفال بعيد ميلاد "حفرة" في الشارع عمرها 30 يوما.

وقال هذا المواطن في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، يوم الاثنين، إنه سيخصص في القريب العاجل حفلا موسيقيا للاحتفال بعيد ميلاد "الفضلات" المتراكمة في المنطقة نفسها، في محاولة منه لانتقاد حالة البنية التحتية.

وتداول النشطاء والمدونون عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق الاحتفال بعيد الميلاد.

المصدر: "موزاييك أف أم" + يوتيوب