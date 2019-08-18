العراق.. رجال دين في الفلوجة غاضبون بسبب عرض أزياء
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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أعربت مجموعة من رجال الدين في مدينة الفلوجة، غربي العراق، عن غضبها من عرض أزياء أقيم قبل أيام في المدينة، التي كانت تعاني منذ سنوات من الإرهاب.
وذكروا في بيان، أنهم "يحملون مدير مدينة الحبانية السياحية مؤيد مشوح ومنظم العرض إيناس التميمي التبعات القانونية والقضائية بسبب الإساءة المتعمدة للأعراف العشائرية لمدينة الفلوجة وأهلها".
وطالب رجال الدين بإقالة مدير المدينة السياحية في الحبانية، ومحاسبة "مروجي الإساءة لمدينة الفلوجة من القائمين على حفل عرض الأزياء".
بيان الاستنكار لحفل عرض الأزياء
المصدر: RT
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