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العراق.. رجال دين في الفلوجة غاضبون بسبب عرض أزياء

مجتمع

العراق.. رجال دين في الفلوجة غاضبون بسبب عرض أزياء
Reuters KHALID AL-MOUSILY
مدينة السياحية في الحبانية غربي العراق
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أعربت مجموعة من رجال الدين في مدينة الفلوجة، غربي العراق، عن غضبها من عرض أزياء أقيم قبل أيام في المدينة، التي كانت تعاني منذ سنوات من الإرهاب.

وذكروا في بيان، أنهم "يحملون مدير مدينة الحبانية السياحية مؤيد مشوح ومنظم العرض إيناس التميمي التبعات القانونية والقضائية بسبب الإساءة المتعمدة للأعراف العشائرية لمدينة الفلوجة وأهلها".

وطالب رجال الدين بإقالة مدير المدينة السياحية في الحبانية، ومحاسبة "مروجي الإساءة لمدينة الفلوجة من القائمين على حفل عرض الأزياء".

العراق.. رجال دين في الفلوجة غاضبون بسبب عرض أزياء
بيان الاستنكار لحفل عرض الأزياء


المصدر: RT

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