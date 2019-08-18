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الكويت.. ضبط مواطنة أساءت للإسلام

مجتمع

الكويت.. ضبط مواطنة أساءت للإسلام
Reuters Stephanie McGehee
الكويت
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أكدت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إثر مقطع فيديو يتضمن تعدي امرأة على الذات الإلهية.

وأوضحت الوزارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية قامت بالبحث والتحري حول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وأضافت أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

وأثارت ناشطة كويتية جدلا واسعا في الأوساط الافتراضية على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.

وقالت الناشطة في مقطعها المتداول المصور إن عدم ارتدائها الحجاب ليس من شأن أحد وأكدت أنها وحدها من ستنام في قبرها، وأضافت أن جنتها مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

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