حكمت محكمة الأسرة في حي الخليفة بالقاهرة، اليوم السبت، على الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة شهر واحد، لامتناعه عند سداد نفقة ابنته لينا من زوجته المطلقة هند الحناوي.

وبدأت المحكمة المذكورة، يوم الخميس بالنظر في الدعوى المقدمة من هند الحناوي، التي طالبت فيها، مطلقها أحمد الفيشاوي، بالإنفاق على ابنتهما ودفع مصروفات دراستها بلندن.

ويترتب على الفيشاوي، تسديد نفقة مقررة بحكم قضائي واجب النفاذ، تبلغ قيمتها الإجمالية 234699 جنيها. وقد تم إبلاغه سابقا بالقرار، وأثبتت التحريات قدرته على الدفع.

المصدر: بوابة الأهرام