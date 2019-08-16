نشرت تاتيانا كوستينكو، نائبة مدير متحف تاريخ كييف، صورا للوحات رسمها فنانون معاصرون، اختارها رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، لتزيين مكتبه في كييف.

وكتبت السيدة كوستينكو، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفهم اهتمامكم باختيار الرئيس (شخصيا) واختيار العاملين المحطين به، للوحات فنانين معاصرين، معظمهم من الشباب، وهذه اللوحات من مجموعة المتحف".

ونشرت كوستينكو، على صفحتها، بعض الصور الملتقطة في مكتب رئيس أوكرانيا، ومن بين هذه الصور، واحدة لطيور البطريق في البرلمان الأوكراني، وأخرى لأكشاك بيع الشاورما، وثالثة لفتاة عارية في نفق للمشاة، وأخرى لمجموعة من المواطنين في لحظة استجمام على الشاطئ.

وقالت كوستينكو، إن هذه اللوحات بريشة مجموعة من الفنانين الأوكرانيين المعاصرين.

المصدر: نوفوستي