 
مباشر

بطل "الرغبة في الحياة" يخطو أولى خطواته (فيديو)

مجتمع

بطل
Sputnik Vitaly Belousov
قاسم الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m84i

خطا الصبي العراقي، قاسم الكاظمي، أولى خطواته بالساق الاصطناعية التي تم تركيبها له في موسكو.

إقرأ المزيد
بطل
بطل "الرغبة في الحياة" يستمتع بالحياة في موسكو (صور+فيديو)

أعلنت عن ذلك قناة RT، التي تابعت رحلة الكاظمي منذ حصول الصورة الفوتوغرافية للمصور، تيسير مهدي، "الرغبة في الحياة" على الجائزة الأولى في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، وحتى رحلة بطل الصورة، قاسم الكاظمي، إلى روسيا لإتمام العلاج. ونشرت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، مقطع فيديو لأولى خطوات الكاظمي أثناء رحلة التأهيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا