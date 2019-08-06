بطل "الرغبة في الحياة" يخطو أولى خطواته (فيديو)

خطا الصبي العراقي، قاسم الكاظمي، أولى خطواته بالساق الاصطناعية التي تم تركيبها له في موسكو.

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أعلنت عن ذلك قناة RT، التي تابعت رحلة الكاظمي منذ حصول الصورة الفوتوغرافية للمصور، تيسير مهدي، "الرغبة في الحياة" على الجائزة الأولى في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، وحتى رحلة بطل الصورة، قاسم الكاظمي، إلى روسيا لإتمام العلاج. ونشرت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، مقطع فيديو لأولى خطوات الكاظمي أثناء رحلة التأهيل.

المصدر: RT