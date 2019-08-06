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فنان مصري يدخل العناية المركزة

مجتمع

فنان مصري يدخل العناية المركزة
Reuters
علم مصر
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تعرض الفنان المصري إبراهيم فرج، لوعكة صحية شديدة، أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تراجع حالته الصحية بشكل كبير.

فنان مصري يدخل العناية المركزة
Youtube
الفنان المصري/ إبراهيم فرج
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ونشر محمود، نجل الفنان المصري صورة لوالده إبراهيم فرج، عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر فيها الأخير مستلقيا على السرير داخل المستشفى، خلال تلقيه العلاج.

وطلب محمود من أصدقائه، الدعاء لوالده، قائلا: "ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا بالعناية المركزة ومحتاج دعواتنا كلنا".

يذكر أن إبراهيم فرج، من الممثلين أصحاب الوجوه التي لا تنسى بالرغم من قلة أعماله وصغرها، إلا أنه قدم العديد من الأدوار التي لا تنسى، مثل: "الخواجه عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق".

المصدر: صدى البلد

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