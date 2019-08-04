شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لا نظير له لابنتها الصغرى

فاجأت الفنانة المصرية شريهان جمهورها بالاسم الفريد الذي أطلقته على ابنتها الصغرى حينما احتفلت بمرور 10 سنوات على مييلادها.

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ونشرت الفنانة شريهان صورا لاحتفالها بعيد الميلاد العاشر لابنتها الصغرى التي سمّتها "تالية القرآن".

وعبر الكثيرون من محبي شريهان وجمهورها عن إعجابهم باسم طفلتها، مقدمين لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت شريهان من قبل قصة ولادة ابنتها الصغرى تالية وكيف واجهت خطرا كان يهدد حياتها، حيث أنجبتها عندما كانت تمر بوعكة صحية والأطباء حذروها من فكرة إنجابها، لكنها رغم ذلك صممت على احتفاظها بالجنين لترزق بابنتها الثانية التي على حسب وصف شريهان كانت منحة من الله.

وظهرت الفنانة شريهان مع تالية في أكثر من مناسبة، وتم تداول بعض الصور للصغيرة وهي بملابس الباليه حيث تهتم شريهان بحضور تدريباتها.

وشريهان متزوجة من رجل الأعمال علاء الخواجة، وأنجبت له ابنتيها لؤلؤة وتالية، وكان من المقرر أن تعود لتقديم أعمال مسرحية خلال الفترة الماضية لكنها حتى الآن لم يتم الكشف عن موعد محدد لها.

المصدر: وكالات