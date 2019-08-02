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أمير سعودي يرثي عمه بقصيدة شعرية جميلة

مجتمع

أمير سعودي يرثي عمه بقصيدة شعرية جميلة
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الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة أخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز للاطمئنان على صحته - ارشيف.
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نظّم الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، قصيدة شعرية جميلة، رثى فيه عمه الأمير الراحل بندر بن عبد العزيز الذي توفي الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ96 عاما .

وقال الشاعر في تعليقه على القصيدة التي نشرها في تغريدة على تويتر وتضمنت كلمات مؤثرة وجميلة: "مرثيتي في سيدي الوالد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وقد جاء في مطلع القصيدة:

يا طاهر الروح والوجدان والسيرة.. جزاك عند الذي ما خاب طَلّابه

لو التُقى والورع له موطن وديرة.. لقيت بندر صخر سوره وأبوابه

صلى العصر ما نسى ركعة وتكبيرة.. ثم ابتسم لأمر خلّاقه وهلّا به.

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المصدر: almesryoon

 

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