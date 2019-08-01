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بأمر من أمير الكويت: فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج

مجتمع

بأمر من أمير الكويت: فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج
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الإعلامية الكويتية فجر السعيد،
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غادرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى فرنسا للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك بناء على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال فواز عثمان الأمير، نجل شقيقة الإعلامية، إن خالته غادرت للعلاج في فرنسا. وكتب الأمير في تغريدة على تويتر: "صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والد الجميع، أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج.. خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيا الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد بالشفاء العاجل". 

وفي تغريدة لاحقة، أضاف فواز عثمان، أن أمير الكويت أمر بإرسال فجر السعيد بطائرة إخلاء طبي إلى فرنسا، بعدما تعرضت لنكسة صحية إثر إجرائها عملية جراحية. وأشار إلى أن المطربة الإماراتية أحلام، رافقتها في الرحلة.

وقبل ذلك، تعرضت فجر السعيد، لعملية جراحية هدفت "لتحويل مسار المعدة"، وأصيبت بعدها بتسمم حاد في الدم مما أدى لتدهور وضعها الصحي.

والسيدة، فجر السعيد من مواليد عام 1967، وهي كاتبة دراما ومنتجة إعلامية، تتطرق في كتاباتها إلى القضايا الاجتماعية المثيرة للاهتمام.

المصدر: وكالات

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