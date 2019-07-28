جريمة بشعة تهز مصر.. رجل يقتل عروسه بعد ساعات من زواجهما!

هزت جريمة بشعة محافظة المنوفية في مصر، راحت ضحيتها عروس تبلغ من العمر 19 عاما.

وبدأت الواقعة عندما توجه والد العروس وشقيقها إلى منزلها بعد ساعات من الزفاف للاطمئنان عليها فوجدوها غارقة في دمائها.

وقال والد الضحية في تحقيقات الشرطة إن ابنته تزوجت من رجل يبلغ من العمر 29 عاما وهومحام مقيم في كفر القرنين بمركز الباجور.

وأكد شقيقها أنه ذهب لزيارتها ففوجئ بها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وشاهد زوجها بيده سكين، عليه آثار دماء.

وتبين لاحقا إصابة المتهم بجرح نافذ بالبطن نتيجة هجوم المجني عليها على المتهم نتيجة مشاجرة بينهما، حاولت الدفاع بها عن نفسها، فتعدت عليه بآلة حادة أحدثت إصابته.

وعقب ذلك توجه المتهم إلى مستشفي بنها الجامعي وجرى حجزه في حالة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم التحفظ عليه وعلى السلاح المستخدم، بالتنسيق مع أمن القليوبية.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث الباجور بتلقيه بلاغا من مستشفي الباجور العام باستقبالها العروس جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح غائر بالرقبة من الخلف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية