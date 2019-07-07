توقيف ملياردير أمريكي بتهمة تسخير القاصرات في الدعارة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين الذي اتهم سابقا بالتحرش الجنسي بالقصّر، اعتقل بتهمة الاتجار بالبشر وخاصة القاصرات لاستغلالهن جنسيا.

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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أنه تم إلقاء القبض على إبشتاين مساء السبت في نيويورك بناء على مذكرة المدعي الفدرالي ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة غدا الاثنين.

#BreakingNews - @CBSMiami has learned that Florida-based billionaire #JeffreyEpstein was arrested late Saturday afternoon after being indicted on new charges related to alleged sex crimes involving minors. @DeFedehttps://t.co/2eQy961Sjb — CBS4 Miami (@CBSMiami) July 7, 2019

وأعلنت قناة CBS Miami أنه تم توقيف إبشتاين في مطار نيوجيرسي بعد أن وصل بطائرته الخاصة من باريس وأن الشرطة داهمت شقته في نيويورك.

واتهم ابشتاين عامي 2007 و2008 بالتحرش بالقصر ثم تم الكشف أثناء التحقيق معه، أنه دفع أموالا لفتيات قاصرات مقابل خدمات جنسية، وباع خدماتهن لأشخاص آخرين.

This is Jeffrey Epstein. Thank you @MiamiHerald. Without you he would have gotten away. pic.twitter.com/D7Uc25FVbK — Mark Elliott (@markmobility) 7 июля 2019 г.

لكنه تمّ تخفيض توصيف جرائمه بفضل حنكة محاميه وتحولت إلى تهم أقل خطورة، واكتفت المحكمة بسجنه 13 شهرا مع أنه أقر بارتكاب جرائم جنسية فاحشة.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ربطت ابشتاين علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

المصدر: "نوفوستي"