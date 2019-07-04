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عادة النوم عاريا أنقذت رجلا من الموت! (صور)

مجتمع

عادة النوم عاريا أنقذت رجلا من الموت! (صور)
imageBROKER.com-© Val Thoermer
صورة أرشيفية
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نجا رجل أسترالي في مدينة ملبورن من موت محتم بعد أن اشتعلت النيران في غطائه الكهربائي أثناء نومه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن دانييل دي غابرييل (34 عاما) استقيظ في منتصف الليل بسبب رائحة دخان عمت المكان، حيث اشتعلت النيران في أحد الأغطية الكهربائية الملتحف بها، وحاول إطفاءها بالماء ولم يفلح فأخرجها للشارع.

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وتسبب احتراق اللحاف بانتشار الحريق في جميع أرجاء المنزل وأتلف معظم ممتلكات دانييل.

وأخبر الأطباء الأسترالي، الذي أمضى في المستشفى أسبوعين يتعالج فيها من حروق الدرجة الثانية، أنه لو كان نائما بملابسه، لمات من الحريق حتما.

ووصف دانييل الحادث بأنه "سريالي"، واعترف بأنه لم يتوقع في يوم من الأيام أن يتسبب غطاء كهربائي بنشوب حريق كبير كهذا.

المصدر: ديلي ميل

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