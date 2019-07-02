تبرع أحد سكان قرية ستانتون بمقاطعة ليسترشير الإنجليزية بكليته لزوجته، التي عانت طوال حياتها من قصور كلوي حاد.

وذكر موقع Leicestershire Live، أن ليزا لي البالغة من العمر 46 عاما واجهت صعوبات، منذ طفولتها، بسبب تفاقم القصور الكلوي لديها. وأجلت عملية زرع الكلية حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الفشل الكلوي وأصبحت حياتها مهددة بالخطر.

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وعانت المرأة من ضيق قوي في التنفس، بسبب الكلى، لدرجة أنها كانت تجد صعوبة في صعود السلالم.

وبينت اختبارات الأطباء، في مستشفى ليستر، أن زوجها مارتن (51 عاما) يصلح لأن يكون مانحا لها. وتم إجراء عملية زرع الكلية في المستشفى نفسه.

وأكدت ليزا أن زوجها كان ينتظر العملية بشجاعة، فيما عانت هي من الرهبة قبل إجراءات زرع الكلية. ووصفت المرأة زوجها بالبطل الذي أنقذ حياتها، وشكرت أسرتها وأصدقاءها وزملاءها على دعمهم لها.

وبعد نجاح العملية وتحسن حالة ليزا، أهدت المرأة بطاقة لزوجها كتبت فيها: "سرقت قلبي، فسرقت كليتك".

المصدر: لينتا. رو