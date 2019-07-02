بطل يضحي بحياته لإنقاذ طفلة من الغرق!

لقي شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، مصرعه لدى محاولته إنقاذ طفلة من الغرق، في بحيرة بحديقة عامة في مدينة بورنوود الإنجليزية.

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وذكرت صحيفة The Sentinel المحلية، أن الحادث وقع في 30 يونيو الماضي، وفقا لشاهد العيان الشرطي فاي ميلس، عندما هرع البريطاني وألقى بنفسه في البحيرة، لمساعدة طفلة في التاسعة من عمرها سبحت في المياه بعيدا وكادت تغرق.

وبذل المسعفون قصارى جهدهم لإنقاذ الشاب البطل وإنعاشه، لكنه توفي في مكانه. وأنقذت الفتاة من الغرق وهي الآن بخير ولا يهدد حياتها أي خطر.

وتحقق الشرطة الآن لتحديد هوية الشاب الشهم. كما تنوي تزويد أسرته بالمساعدة النفسية اللازمة إثر هذا المصاب الجلل.

المصدر: لينتا. رو