 
مباشر

بطل يضحي بحياته لإنقاذ طفلة من الغرق!

مجتمع

بطل يضحي بحياته لإنقاذ طفلة من الغرق!
pexels.com-Abdel Rahman Abu Baker
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2h1

لقي شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، مصرعه لدى محاولته إنقاذ طفلة من الغرق، في بحيرة بحديقة عامة في مدينة بورنوود الإنجليزية.

إقرأ المزيد
مضيفة خاطرت بنفسها لإنقاذ جميع ركاب الطائرة المنكوبة!
مضيفة خاطرت بنفسها لإنقاذ جميع ركاب الطائرة المنكوبة!

وذكرت صحيفة The Sentinel المحلية، أن الحادث وقع في 30 يونيو الماضي، وفقا لشاهد العيان الشرطي فاي ميلس، عندما هرع البريطاني وألقى بنفسه في البحيرة، لمساعدة طفلة في التاسعة من عمرها سبحت في المياه بعيدا وكادت تغرق.

وبذل المسعفون قصارى جهدهم لإنقاذ الشاب البطل وإنعاشه، لكنه توفي في مكانه. وأنقذت الفتاة من الغرق وهي الآن بخير ولا يهدد حياتها أي خطر.

وتحقق الشرطة الآن لتحديد هوية الشاب الشهم. كما تنوي تزويد أسرته بالمساعدة النفسية اللازمة إثر هذا المصاب الجلل.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا